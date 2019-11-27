Петропавловск-Камчатский, , 10:04 — REGNUM Общий объём доходов бюджета Камчатки в 2020 году увеличен на 9, 444 млрд рублей. Проект бюджета на предстоящий год принят в третьем, окончательном, чтении заксобранием региона, казна будет бездефицитной, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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В основе бюджета — 27 госпрограмм, охватывающих все сферы социально-экономической жизни региона.

На социальные расходы, по словам вице-губернатора Ирины Унтиловой, направлено будет 50% бюджета.

Также стоит отметить, что краевая казна в 2020 году будет бездефицитной.

Как сообщили в пресс-службе заксобрания региона, объем доходов и расходов бюджета составит почти 77 млрд рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатке в 2020 году на содержание муниципальных чиновников потратят миллиарды рублей. Только на содержание чиновников, депутатов и КСП Петропавловска-Камчатского с населением чуть более 181 тыс. человек, будет израсходован из бюджета почти миллиард рублей.