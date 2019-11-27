Москва, , 10:02 — REGNUM В октябре 2019 года российские автолюбители приобрели автомобили Lada на 17,87 млрд рублей. Об этом сообщается на сайте «Автостат Инфо».

Всего за первые десять месяцев текущего года в России было продано машин Lada на сумму 167,7 млрд рублей.

В октябре в стране было куплено 8469 автомобилей Lada Vesta на сумму 6 млрд рублей. Это самый большой показатель выручки с продаж в линейке моделей АвтоВАЗа.

Вторую строчку по величине выручки занимает модель Lada Granta. За отчётный период было приобретено 9917 таких машин почти на 5 млрд рублей. Тройку лидеров замыкает универсал Lada Largus с результатом 2,7 млрд рублей. Такую сумму автокомпания получила с 4007 машин.

На четвёртом и пятом местах данного рейтинга кроссовер Lada Xray (1,72 млрд рублей) и Lada 4×4 (1,25 млрд рублей).

Что касается модели Lada Kalina, то в октябре она принесла компании выручку в размере 825 млн рублей.

Напомним, в ноябре 2019 года автопредприятие Al Amal приступило к продажам новой Lada Granta в Египте. Стоимость новой машины стартует от 158 000 EGP (около 630 тыс. рублей).

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