Новосибирск, , 09:52 — REGNUM В Новосибирске сегодня, 27 ноября, начали работу IV агропродовольственный форум и международная агропромышленная выставка «Сибирская аграрная неделя». Участников и гостей приветствовали губернатор Новосибирской области Андрей Травников и первый заместитель министра сельского хозяйства РФ Джамбулат Хатуов. Мероприятие будет проходит в новосибирском Экспоцентре с 27 по 29 ноября, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

На форуме эксперты подведут итоги сельскохозяйственного года и обсудят планы дальнейшего развития. Как сказал Джамбулат Хатуов, однин из вопросов — «дальнейший рост экспортного потенциала сельскохозяйственной продукции, которая производится в Сибирском федеральном округе».

«Нам всем хотелось, чтобы маржинальность, доходность аграриев в ближайшие годы росла», — подчеркнул он.«Мы серьезно продвинулись по переработке молока, по развитию мощностей по хранению, обработке, по отгрузке зерновых. В этом году проделана тщательная выверенная работа по донастройке, по совершенствованию регионального законодательства в сфере предоставления мер поддержки из областного бюджета нашим сельхозпроизводителям», — отметил Травников. В регионе внедрена информационная система «Господдержка АПК», введён механизм подписания электронной цифровой подписью.

В ближайшие годы Новосибирской области, по словам Андрея Травникова, предстоит решить ряд ключевых задач, в том числе повышение эффективности сельхозпроизводства. На территории региона реализуются десять инвестпроектов на общую сумму 63 млрд рублей, 109 инвестпроектов стоимостью до 100 млн рублей каждый — на общую сумму около 3,4 млрд рублей.

На международной агропромышленной выставке «Сибирская аграрная неделя» представлены 170 компаний из 35 российских регионов и девяти стран ближнего и дальнего зарубежья,