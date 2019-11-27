Сеул, , 09:53 — REGNUM Турция ввела антидемпинговые пошлины на поставку нефталатного пластификатора диоктилтерефталата (DOTP) из Южной Кореи. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей Корейское агенство по торговле и инвестициям (KOTRA).

По их словам, правительство Турции приняло решение о наложении антидемпинговых пошлин в размере 7,99% на продукцию LG Chem. Для других компаний антидемпинговые пошлины установлены в размере 12,57%.

Известно, что правительство Турции начало антидемпинговое расследование после подачи жалобы местной химической компании. Ранее в октябре 2017 году власти Турции также ввели антидемпинговые пошлины на нефталатные пластификаторы южнокорейского производства.

Диоктилтерефталат — нефлатаный пластификатор, используемый для смягчения поливинилхлорида (ПВХ). Отметим, что нефталатные пластификаторы считаются экологически чистыми.