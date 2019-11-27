Калуга, , 13:44 — REGNUM В калужской пригородной деревне Шопино трое предпринимателей, занимавшиеся разработкой месторождения строительного песка на земле сельхозназначения, незаконно заработали более 100 миллионов рублей. Теперь им грозит наказание до десяти лет лишения свободы, сообщает ИА REGNUM.

Следствие предъявило бизнесменами обвинение в незаконной предпринимательской деятельности и злоупотреблении полномочиями. Ущерб, причинённый их действиями государству, оценили в 200 миллионов рублей.

В настоящее время уголовное дело направлено для рассмотрения в Калужский районный суд.

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