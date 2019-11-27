Москва, , 09:23 — REGNUM За первые десять месяцем 2019 года китайские автопроизводители увеличили в России реализацию машин сегмента SUV (кроссоверы и внедорожники) на 9% по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщает «Автостат Инфо».

В числовом выражении за отчётный период в РФ было продано 23 011 единицы автомобилей сегмента SUV.

Лидером продаж на российском авторынке кроссоверов и внедорожников является марка Haval. С января по октябрь 2019 года российские автолюбители приобрели 7614 кроссоверов этой марки. По сравнению с прошлым годом их продажи увеличились на 285,5% к прошлогоднему результату.

Вторую строчку среди китайских марок в сегменте SUV занимает компания Geely. За десять месяцев дилеры этой компании изготовили 6388 автомобилей. Это на 214,5% больше, чем было реализовано в 2018 году. Тройку лидеров замыкают автомобили бренда Chery. Их за отчётный период было куплено в количестве 3853 автомобиля. Это больше прошлогодних продаж на 4%.

Четвёртую и пятую строчку рейтинга занимают соответственно компания Lifan (1545 ед.) и Changan (895 ед.).

Напомним, в октябре 2019 года самой популярной машиной на вторичном автомобильном рынке РФ в сегменте SUV стала Lada 2121. За отчётный период перепродажи Lada 2121 в составили 9 499 экземпляров (+ 6,3%).

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