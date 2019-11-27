Алма-Ата, Казахстан, , 08:58 — REGNUM Власти Алма-Аты намерены довести темпы экономического роста города до 5% в год. Об этом 27 ноября заявил аким (мэр) Алма-Аты Бакытжан Сагинтаев на инвестиционном форуме, сообщает агентство «Казинформ».

По его словам, для обеспечения экономического роста власти приступили к структурной реформе. В качестве положительного примера и образца для подражания Сагинтаев привел Сан-Франциско. Мэр считает, что город вырвался вперед за счет передовой структуры городской экономики с опорой на новые индустрии.

Мэр также отметил высокий рейтинг Алма-Аты по уровню инвестиционного климата. Он напомнил, что агентство Fitch присвоило городу кредитный рейтинг на уровне «ВВВ».

Как сообщало ИА REGNUM, 27 ноября Бакытжан Сагинтаев заявил, что для реализации масштабного плана модернизации инфраструктуры Алма-Аты необходимо привлечь 835,5 млрд тенге ($2,16 млрд).

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