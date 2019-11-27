Нижний Новгород, , 08:50 — REGNUM В Нижегородский арбитраж поступил банкротный иск к ООО «Дом отдыха «Красное Сормово», попытку взять под наблюдение который делают уже второй раз. Предыдущий иск к нему был подан поставщиком тепла, а в этот раз требование выдвинуло министерство имущественных и земельных отношений Нижегородской области. Иск пока не принят к производству, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Исковое заявление поступило 21 ноября 2019 года. Сумма требований — 552 589,99 рубля.

В конце июля 2019 года суд отклонил схожий иск, поданный ПАО «ТНС Энерго НН».

«К судебному заседанию от заявителя по делу поступил уточнённый расчёт задолженности, согласно которому заявитель указывает на частичное погашение денежных обязательств, в связи с чем на дату судебного заседания размер задолженности ООО «Дом отдыха «Красное Сормово» по сведениям ПАО «ТНС Энерго Нижний Новгород» составляет 297 438 руб.20 коп., из которых 297 438 руб.20 коп. — основной долг», — отмечается в решении суда, которым производство по делу было прекращено, а во введении наблюдения отказано.

По данным ЕГРЮЛ, ООО учреждено в феврале 1999 года в курортном посёлке Зелёный город (Нижний Новгород). Уставный капитал — свыше 5,6 млн рублей. Директор — Андрей Васильев. Собственники — Юрий Зуй (входит в состав нижегородского регионального отделения общероссийской общественной организации «Деловая Россия»), Олег Козлов и Илья Томин. Этим же составом физлица являются собственниками ООО «Дом отдыха «Кудьма», также созданного в 1999 году, и ряда других компаний, в том числе в сфере строительства.