Нижний Новгород, 27 ноября 2019, 08:50 — REGNUM В Нижегородский арбитраж поступил банкротный иск к ООО «Дом отдыха «Красное Сормово», попытку взять под наблюдение который делают уже второй раз. Предыдущий иск к нему был подан поставщиком тепла, а в этот раз требование выдвинуло министерство имущественных и земельных отношений Нижегородской области. Иск пока не принят к производству, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Исковое заявление поступило 21 ноября 2019 года. Сумма требований — 552 589,99 рубля.
В конце июля 2019 года суд отклонил схожий иск, поданный ПАО «ТНС Энерго НН».
По данным ЕГРЮЛ, ООО учреждено в феврале 1999 года в курортном посёлке Зелёный город (Нижний Новгород). Уставный капитал — свыше 5,6 млн рублей. Директор — Андрей Васильев. Собственники — Юрий Зуй (входит в состав нижегородского регионального отделения общероссийской общественной организации «Деловая Россия»), Олег Козлов и Илья Томин. Этим же составом физлица являются собственниками ООО «Дом отдыха «Кудьма», также созданного в 1999 году, и ряда других компаний, в том числе в сфере строительства.