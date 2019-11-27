Москва, , 08:55 — REGNUM Помимо машин, которые были представлены на слайде дилерской конференции автокомпании Changan, в России будут продаваться модели CS75 Plus и CS85. Об этом заявил директор представительства Changan по маркетингу Алина Кудинова в интервью порталу «Китайские автомобили».

На слайде были обозначены не все автомобили, которые появятся в стране. В схеме были машины, по которым утверждены сроки выхода их на российский рынок. Причём период ограничивался с 2019 по 2020 год.

Таким образом, в нее и не попали две модели Changan — CS75 Plus и CS85.

«CS75 Plus и CS85 мы ожидаем к концу 2020 года либо в начале 2021-го. Скорее, все-таки в 2021 году», — сообщила Кудинова.

При этом она отметила, что кроссоверы серий 75, 55 и 35 в Китае являются самыми продаваемыми, а CS85 является имиджевой моделью бренда.

Напомним, серийная модель CS75 Plus оснащена 178-сильным турбированным мотором рабочим объёмом 1,5 л, который работает с 6-скоростным «автоматом». Также есть версия CS75 Plus с 233-сильным 2-литровым турбированным мотором с 8-скоростным «автоматом».

Модель CS85 имеет те же агрегаты, которые сочетаются с 7-позиционным «роботом» с двумя сцеплениями и с 8-диапазонным «автоматом».

Напомним, китайско-американское автопредприятие Changan Ford Automobile Co. Ltd. намерено начать выпуск 18 новых моделей машин до конца 2021 года. Среди продукции предприятия будут электромобили.

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