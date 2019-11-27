Москва, , 08:59 — REGNUM Объем инвестиций в основной капитал в Москве с начала 2019 года вырос на 10,6% и составил 1,6 трлн рублей. Об этом 27 ноября сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, сообщается на портале правительства столицы.

Он отметил, что росту инвестиций способствуют налоговые льготы и субсидии, которые правительство Москвы предоставляет предприятиям. Благодаря такой поддержке бизнес может экономить деньги и вкладывать их в собственное развитие.

С начала года доля внебюджетных инвестиций составила 75,1%, что на 2,3% выше, чем за аналогичный период 2018 года. В структуре финансирования инвестиций в основной капитал с 57,7% до 59,7% увеличилась доля собственных средств.

Ефимов также сказал, что с 2010 по 2018 год инвестиции в основной капитал в Москве выросли более чем в два раза (в сопоставимых ценах). Сейчас на долю столицы приходится 14% общероссийского объема инвестиций в основной капитал и около 50% прямых иностранных инвестиций России.

«Одним из драйверов инвестиционной активности является масштабная программа развития города. Объем адресной инвестиционной программы Москвы на 2020−2022 годы составляет более 2 трлн рублей. Эти средства будут направлены на реализацию приоритетных проектов благоустройства города, на развитие транспортной и социальной сфер, а также других значимых инициатив. Сегодня на каждый рубль, вложенный городом в развитие инфраструктуры, удается привлекать более трех рублей частных инвестиций», — отметил Владимир Ефимов.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, особые экономические зоны «Технополис «Москва» и «Дубна» заняли первое место в рейтинге инвестиционной привлекательности особых экономических зон (ОЭЗ) технико-внедренческого типа.

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