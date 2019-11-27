Чебоксары, , 08:34 — REGNUM Чувашия планирует передать в федеральную собственность одну из дорог регионального значения. Речь идёт о трассе Чебоксары — Сурское. Об этом сообщают региональные власти, подводя итоги участия в «Транспортной неделе», которая прошла в Москве.

Вопрос мены дорог был поднят на рабочей встрече в Росавтодоре. В частности, обсуждены детали передачи 200-километровой дороги регионального значения Чебоксары — Сурское в федеральную собственность. В настоящее время Минтранс Чувашии формирует пакет документов для представления в федеральное ведомство.

Высвободившиеся средства в Чувашии планируют направлять на ремонт и содержание дорог республиканского значения.

Напомним, по территории Чувашии проходит три федеральные автомобильные дороги: М-7 «Волга», Р-176 «Вятка» и А-151 Цивильск-Ульяновск. Общая протяженность участков превышает 325 км.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2019 году планировалось провести мену дорог: в частности, передать более 15 км транспортного обхода города Чебоксары в федеральную собственность, а свыше 30 км федеральной трассы М-7"Волга» должны были получить региональный статус.

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