Сеул, , 08:27 — REGNUM По прогнозам международного финансового конгломерата JP Morgan темпы экономического роста Южной Кореи в 2020 году составят 2,3%, в 2019 году — 1,9%. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей компании.

По мнению специалистов, в 2020 году мировая промышленная активность и объем инвестиций в производственные мощности восстановится, а торговый конфликт между США и Китаем не будет нарастать, что благотворно отразится на спросе южнокорейских товаров на мировом рынке.

Тем не менее темпы экономического роста Южной Кореи могут продолжить своё падение в связи с увеличением расходов на оплату труда и старение общества.

Кроме того, специалисты отмечают вялый рост ВВП. В период с 2010 по 2010 года показатель держался на уровне 3,2−3,3%, однако в настоящее время он упал ниже 3%.