Москва, , 08:25 — REGNUM В московский арбитраж поступил очередной крупный иск Минобороны России, ответчиком по которому выступает исполнитель по государственному контракту. В этот раз ответчиком является АО «Машиностроительное конструкторское бюро «Факел» имени академика П. Д. Грушина» из Московской области, что входит в концерн «Алмаз-Антей». Ответчик — ведущая организация по разработке зенитных управляемых ракет класса «земля — воздух». Иск на сумму более 0,5 млрд рублей пока не принят к производству, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Исковое заявление внесено в базу суда 22 ноября 2019 года, сумма претензий — 511 866 785,78 рубля.

19 декабря 2019 года суд начнёт рассматривать предыдущий иск ведомства к «Факелу» на сумму 211 277 037,15 рубля, которые фигурируют в претензиях как неустойка.

Напомним, ранее министерство обратилось с крупными исками к концерну «Калашников» (Удмуртия), требуя по одному из исков свыше 168 млн рублей, и к ПАО «Туполев». С последнего требуют более 4,6 млрд рублей. Ещё один иск подан к ПАО «Объединённая авиастроительная корпорация», сумма претензий — более 5,2 млрд рублей.