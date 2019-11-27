Алма-Ата, Казахстан, , 08:23 — REGNUM Реализация плана развития «Новая Алма-Ата» по масштабной модернизации городской инфраструктуры предполагает вложения в размере 834,5 млрд тенге ($2,155 млрд). Об этом 27 ноября заявил аким (мэр) Алма-Аты Бакытжан Сагинтаев на инвестиционном форуме, сообщает агентство «Казинформ».

По его словам, новый план развития города направлен на поддержку окраинных районов мегаполиса, а также алма-атинской агломерации в целом.

«Рост Алма-Аты будет полицентричным и сосредоточится в нескольких зонах в разных частях города», — добавил Сагинтаев. По его словам, целью «структурного маневра» является развитие экспортных производств.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 февраля бывший аким (мэр) Алма-Аты Бауыржан Байбек заявил, что администрация города планирует привлечь $1 млрд частных инвестиций на развитие горных локаций.

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