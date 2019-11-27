Чебоксары, , 08:19 — REGNUM В Чувашии более шести десятка мостовых переходов находятся в аварийном состоянии. На их ремонт и обновление республика надеется получить несколько миллиардов рублей. Об этом сообщают региональные власти, подводя итоги участия в «Транспортной неделе», которая прошла в Москве.

Ремонт поста в Порецком районе Cap.ru

Республиканские власти заявляют, что в Чувашии в аварийном и предаварийном состоянии находятся 65 мостовых сооружений. В связи с чем в Росавтодор направлена заявка на участие в программе приведения мостовых сооружений в нормативное состояние: речь идёт о сумме в 3,48 млрд рублей на период с 2020 по 2024 годы.

Как сообщало ИА REGNUM, на федеральные средства на территории Чувашии завершается строительство эстакады к мосту через Суру в Ядринском районе: данный участок находится на федеральной трассе М-7 «Волга».

В настоящее время в Порецком районе ремонтируется мостовой переход через Суру на км 143+931 автомобильной дороги Чебоксары — Сурское. Сумма госконтракта составила 183 млн рублей, работы планируется завершить в 2020 году.