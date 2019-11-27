Якутск, , 08:20 — REGNUM По данным Якутстата, численность постоянного населения Якутии увеличилась в сравнении с 2002 годом на 9,2 тыс. человек, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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На фоне сокращения численности населения в РФ Якутия является единственным дальневосточным регионом, в котором за последние 17 лет не убыло населения.

С 2002 года в республике родилось 126 тыс. человек, умерло — 66 тыс., прибыло — 280 тыс. человек, а выбыла — 331 тыс.

Как сообщало ИА REGNUM, на 1 октября 2019 года население России составляло 146,7 млн человек. За девять месяцев численность населения страны сократилась на 43,7 тыс. человек.