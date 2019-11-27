Москва, , 08:12 — REGNUM Торги по нефти марки Brent завершились ростом на 0,9%. На американской сессии цена повышалась до $64,30 за баррель. Позитивные новости о торговой войне поддерживали нефтяной рынок в течение всего дня. Представители США и Китая заявили о том, что переговорный процесс приближается к заключению торгового соглашения, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

Позитивно на нефтяные цены влияет и продолжающееся сокращение буровой активности в Штатах. Члены ОПЕК единогласно поддержали продление соглашения о сокращении нефтепроизводства на период после марта 2020 года. Сейчас ведутся обсуждения по сроку продления договора (на три или шесть месяцев).

Американский институт нефти (API) сообщил о росте запасов нефти в США на 3,6 млн баррелей за прошлую неделю. Данные API также показали рост запасов бензина на 4,3 млн баррелей и снижение запасов дистиллятов на 0,7 млн баррелей.

Участники рынка проигнорировали рост запасов нефти, так как их внимание направлено на торговую сделку между США и Китаем, а также встречу ОПЕК+ (5−6 декабря).

Сегодня, 27 ноября, на торгах в Азии нефть торгуется на уровне $64,12. Перед выходом отчета минэнерго США цена на Brent может снизиться до $63,70. По итогам дня ожидается рост до $65,50 за баррель.

Не стоит забывать, что для нефти геополитика на первом плане. 28 ноября в США выходной день. Ликвидность на рынках снизится, волатильность подрастет.

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