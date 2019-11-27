Москва, , 08:07 — REGNUM Торги на Мосбирже 26 ноября открылись ростом по рублевым парам. К закрытию дня рубль сократил потери против иностранных валют и вышел в плюс по отношению к фунту на фоне роста нефтяных котировок, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

Представители США и Китая заявили о том, что переговорный процесс приближается к заключению торгового соглашения. Основные фондовые индексы в США продолжили повышение и достигли рекордно высоких уровней, что позитивно отразилось на российской валюте.

К концу дня рубль немного подешевел к доллару и евро, подорожал к британскому фунту. Пара доллар/рубль 0,02%, до 63,95 руб., евро/рубль — на 0,11%, до 70,50 руб. Пара фунт/рубль снизилась — на 0,37%, до 82,21 руб.

Сегодня, 27 ноября, на торгах в Азии нефть торгуется на уровне $64,12. Члены ОПЕК единогласно поддержали продление соглашения о сокращении нефтепроизводства на период после марта 2020 года. В связи с этим стоит ожидать прорыва цены вверх к $65,55 за баррель. От дальнейшего повышения нефтяных котировок рубль получит поддержу.

У российской валюты появилось уязвимое место — рубль находится под давлением из-за ослабления турецкой лиры. Она подвергается риску дальнейшего ослабления после того, как Bloomberg сообщил25 ноября, что страна будет испытывать компонент своей недавно приобретенной российской системы ПВО.

Можно с уверенностью сказать, что новость вызывает раздражение у американских законодателей, которые выступают за введение экономических санкций против Турции. А ослабление лиры, это ослабление всех валют развивающихся стран.

С одной стороны, рубль поддерживает нефтяной рынок, а с другой стороны, на него оказывает давление геополитика. На текущей неделе торговая активность, скорее всего, останется низкой до конца недели.

28 ноября в США отмечается День благодарения, 29 ноября закрытие американских площадок будет ранним. От пары доллар/рубль ожидается консолидация около 63,80−63,90 руб.

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