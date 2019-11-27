Хабаровск, , 08:07 — REGNUM Старатели Хабаровского края рассчитывают побить исторический рекорд по добыче золота. По итогам 10 месяцев 2019 года золотодобывающие компании региона произвели 21,7 тонны золота, что на 1,2% больше, чем за аналогичный период 2018 года. По итогам года золотопромышленники рассчитывают побить исторический рекорд, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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В 2018 году старатели края добыли 24,8 тонны золота, что стало абсолютным историческим рекордом за всю историю отрасли в регионе. Итоги года будут подведены в январе 2020 года, время на новый рекорд у золотарей ещё есть.

Как сообщало ИА REGNUM, золотодобытчики в Бурятии сбывали золото в обход закона. Сделки по покупке — продаже драгметалла осуществлялись без уведомления Росфинмониторинга.