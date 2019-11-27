Якутск, , 07:59 — REGNUM Разработчики представили опытные образцы дирижаблей для перевозок людей и грузов в Якутии, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Проект получил название «Дирижабли Якутии». Аппарат будет задействован в перевозке пассажиров и груза, а также использоваться для доставки северного завоза в арктические регионы и труднодоступные населённые пункты Сибири и Дальнего Востока.

По словам российских разработчиков, строительство дирижаблей значительно дешевле самолётов.

Как сообщало ИА REGNUM, о возможном применении дирижаблей на севере заговорили ещё в 2016 году.