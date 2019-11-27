Чебоксары, , 07:35 — REGNUM Кондитерская фабрика «Акконд» в Чувашии вышла с иском в суд против приставов, при этом не сумев подготовить документы без нарушений. Иск оставлен без движения, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на базу Арбитражного суда Чувашии.

11 ноября иск акционерного общества «Акконд» оставлен без движения, так как подан с нарушением требований Арбитражного процессуального кодекса России. Известно только, что иск подан в связи с признанием «незаконными действий судебного пристава, обязании предоставления доступа к использованию земельного участка с кадастровым номером […] для проезда грузового транспорта».

Детали дела неизвестны. Нарушения предложено устранить до 26 ноября.

По данным ЕГРЮЛ, акционерное общество «Акконд» зарегистрировано в 1992 году с уставным капиталом в размере 445 767,3 рублей. Генеральным директором является депутат Госсовета Валерий Иванов.