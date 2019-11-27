Пермь, , 07:29 — REGNUM В Пермском крае чиновники должны до 15 декабря 2019 года заключить контракты на дорожные работы на муниципальных дорогах. Такую задачу поставил губернатор Максим Решетников министерству транспорта Пермского края и главам муниципальных образований, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевой администрации.

Напомним, в 2019 году на ремонт и строительство дорог в регионе выделено 4,7 млрд рублей, в 2020 году на эти цели запланировано 6,3 млрд рублей.

По словам Решетникова, «все средства в муниципалитеты доведены». Для эффективного использования средств необходимо своевременно находить подрядчиков и заключать контракты.

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