Пермь, , 07:20 — REGNUM В Пермском крае подвели итоги дорожно-строительного сезона. В ряде муниципальных образований выявлены объекты с низким качеством дорожного покрытия, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевой администрации.

Низкое качество дорожного покрытия выявлено в Горнозаводске, Суксунском, Октябрьском, Ординском районах. В Пермской агломерации ввели в строй не все объекты, среди них ул. Стахановская до Восточного обхода.

В Краснокамском районе не приняли работы на мосту через реку Ласьву. Причиной названо низкое качество асфальта, что подтверждено лабораторными испытаниями. Глава Краснокамского городского округа Игорь Быкариз сообщил, что движение по мосту восстановлено, но весной подрядчик вновь проведет ремонт и заменит дорожное полотно.

Напомним, в 2019 году на территории Прикамья должны отремонтировать 600 км и построить 14 км дорог местного значения, на эти цели выделено 4,7 млрд рублей. В 2020 году финансирование увеличится — до 6,3 млрд рублей.

Добавим, в Прикамье с 2018 года дорожный ремонт принимается только после лабораторных испытаний, которые должны подтвердить высокое качество асфальта.

По данным минстроя, в 2019 году провели проверку 277 автодорог в асфальтобетонном покрытии. Результаты оценки качества асфальтобетона по сравнению с 2018 годом улучшились.

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