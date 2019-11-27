Новосибирск, , 07:15 — REGNUM Министерство строительства Новосибирской области разместило на официальном сайте госзакупок тендер на второй этап строительства многофункциональной ледовой арены на левом берегу реки Оби в Новосибирске, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«Работы строительные по возведению нежилых зданий и сооружений прочие, не включенные в другие группировки» оценены в в 3,5 млрд рублей. Источник финансирования — средства бюджета Новосибирской области, федеральный бюджет. Дата проведения аукциона — 12 декабря 2019 года.

Начало выполнения Работ по Контракту — 1 марта 2020 года,

«Работы по строительству выполняются поэтапно. Срок окончания выполнения работ, до истечения которого должен быть передан результат, — 31 августа 2022 года», — сказано в документации.

Подрядчик должен проложить коммуникации: оборудовать систему вентиляции, кондиционирования, электроснабжения, а также установить трибуны и аппаратуру.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на строительство дорог к новой ледовой арене в Новосибирске выделено дополнительное финансирование — более 495 млн рублей.

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