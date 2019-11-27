Пермь, , 07:03 — REGNUM В Пермском крае в 2019 году реализация запланированных ремонтов в среднем составляет 55%. Об этом на заседании Совета глав муниципальных районов и городских округов Прикамья проинформировал министр транспорта региона Николай Уханов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевой администрации.

С объёмами дорожных работ не справились пять муниципальных образований. Среди них названы Большесосновский муниципальный район (выполнено 26% от заявленного ремонта), Кудымкар (31%), Соликамск (58%), Красновишерский городской округ (62%) и Пермь (66%).

Губернатор Максим Решетников поручил главе краевого минстроя разобраться в причинах отставания и строго контролировать график ремонта дорог. Глава региона подчеркнул, что людям даны обещания, названы конкретные даты ввода дорог после ремонта, а в итоге не все дороги отремонтированы в полном объёме или дороги отремонтированы плохо. «За задержкой в 3−4 недели можно упустить весь дорожный сезон и ввод объекта», — сказал Решетников.

Стоит отметить, в 2019 году на строительство, реконструкцию и ремонт автомобильных дорог местного значения выделяется 4,7 млрд рублей. Объём отремонтированных дорог составил 600 км, построенных — 14 км.