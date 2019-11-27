Якутск, , 07:02 — REGNUM В Якутске 27 ноября стартовал Дальневосточный форум «Умный город — комфортная среда для жизни». В работе форума принимают участие зампредседателя правительства РФ Юрий Трутнев, глава Минэнерго Владимир Якушев, министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов и губернаторы дальневосточных регионов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Работа форума рассчитана на два дня. Участники рассмотрят значимые направления проекта «Умный город», который реализуется по всей России в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» и «Цифровая экономика».

Планируется подписание соглашения о реализации пилотного проекта по цифровизации городского хозяйства «Умный город» в Южно-Сахалинске.

Как сообщало ИА REGNUM, Юрий Трутнев 27−28 ноября находится с рабочей поездкой в Якутии.

В рабочей повестке полпреда президента РФ значится: заседание Совета по привлечению инвестиций на Дальний Восток, совещание по строительству и реконструкции аэропортов на Дальнем Востоке и другие вопросы.