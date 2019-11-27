Тюмень, , 06:23 — REGNUM В Уральском федеральном округе в октябре 2019 года годовой темп прироста цен на автомобильный бензин в среднем составляет 2,6%, на дизельное топливо — 4,1%. Это существенно ниже, чем в 2018 году, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Уральского главного управления Центрального банка России.

Наибольшие показатели роста цен на топливо в октябре отмечены в Тюменской области: на бензин — 3,6%, и на дизельное топливо — 6,3%.

Отмечается, что рост стоимости топлива в октябре 2019 года существенно ниже, чем в аналогичном периоде 2018 года, когда повышение цены автомобильного бензина составляло 11,8%, а дизельного топлива — 15,8%.

«Это в большей степени обусловлено действием демпферного механизма, способствующего стабильности цен топливном рынке», — считают в Уральском управлении Центробанка.