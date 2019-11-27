Екатеринбург, , 06:09 — REGNUM В Уральском федеральном округе годовая продовольственная инфляция в октябре 2019 года снизилась до 3,7%. А именно на 0,3% по сравнению с сентябрём, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Уральского главного управления Центрального банка России.

Продолжилось падение стоимости мяса из-за снижения отпускных цен производителями свинины. В данном сегменте предложение превышает спрос. Отмечается, что производители наращивают экспортные мощности по производству свинины и курятины, однако возникают сложности с ветеринарными документами в соответствии с требованиями стран-импортеров. Внутренний же рынок не готов потреблять столько мяса.

Повысилась урожайность сахарной свеклы. В итоге в октябре стоимость сахара на Урале упала на 16%. Аналогичная ситуация с картофелем. В Свердловской области его цена снизилась на 10%.