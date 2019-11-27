Якутск, , 06:11 — REGNUM Полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев 27−28 ноября находится с рабочей поездкой в Якутии. В списке намеченных мероприятий — заседание Совета Дальневосточного федерального округа. Оно началось утром 27 ноября, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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В заседании Совета Дальневосточного федерального округа участвуют глава Минвостокразвития Александр Козлов, министры, представители федеральных структур и ведомств, главы и губернаторы всех дальневосточных регионов.

Участникам предстоит обсудить выполнение планов социального развития центров экономического роста, реализацию программ по льготной ипотеки для жителей Дальнего Востока, профилактику проникновения идеологий экстремизма и терроризма в молодёжную среду и ряд других вопросов.

Как сообщало ИА REGNUM, Юрий Трутнев в последних числах ноября инспектируют стратегически важные объекты Дальнего Востока. Он уже побывал в Приморье и на Сахалине.