Москва, , 06:01 — REGNUM Второй квартал 2019 года стал рекордным по числу вакансий, открытых российскими предприятиями, передают «Известия» со ссылкой на данные Росстата.

Всего во втором квартале предприятия искали 1,1 млн сотрудников. В аналогичном периоде 2018 года показатель был на 13% меньше, чем сейчас, а в 2017-м — на четверть. Последний раз больше предложений о работе в России поступало лишь в 2016 году.

Наибольшее число свободных рабочих мест зафиксировано в Москве (170 тыс.), Московской области (79 тыс.) и Санкт-Петербурге (69 тыс.).

В свою очередь в пресс-службе Минтруда РФ тенденцию к росту показателя назвали неустойчивой: по данным ведомства, в июле и августе показатель сравнялся с уровнями 2018 года, а в октябре он уменьшился на 1% по сравнению с данными в аналогичном месяце прошлого года.

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