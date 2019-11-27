Нью-Йорк, США, , 03:34 — REGNUM Федеральная прокуратура Восточного округа американского штата Нью-Йорк инициировала расследование против крупных производителей и продавцов лекарственных препаратов в Соединённых Штатов, которых подозревают в умышленном создании «опиоидного кризиса», сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.

По их данным, власти подозревают эти компании в причастности к уголовным преступлениям. В настоящее время прокуратура изучает, возможно ли привлечь эти компании к ответственности по статьям о наркоторговле. Отмечается, что повестки получили шесть крупных компаний фармакологической отрасли — Johnson & Johnson, Mallinckrodt, McKesson, Amneal Pharmaceuticals, Amerisource Bergen и Pharmaceuticals.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре три компании, торгующие медикаментами, были готовы частично удовлетворить финансовые требования истцов по опиоидному кризису. В ответ производители лекарств рассчитывают заключить мировое соглашение, чтобы не признавать свою вину в суде.

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