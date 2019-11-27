Кишинёв, , 03:27 — REGNUM Молдавия заинтересована продолжать сотрудничество с МВФ и расширять программу сотрудничества. Об этом заявили на встречах с руководителем миссии МВФ в Молдавии Рубеном Атояном президент Молдавии Игорь Додон, спикер Зинаида Гречаная и премьер-министр Ион Кику, передает ИА REGNUM.

Гречаная заявила о готовности молдавских властей соблюдать взятые на себя обязательства по внешним соглашениям.

Президент Додон заявил, что рассчитывает на поддержку МВФ в процессе внедрения реформ и реализации ряда больших инфраструктурных проектов. В то же время, Додон заявил, что «в основу всех предпринимаемых новым кабинетом министров действий будут положены национальные интересы Молдавии, защита экономических агентов, социальная защита уязвимых слоев населения».

Рубен Атоян заявил, что выполнение обязательств перед МВФ станет хорошим сигналом для всех «партнеров по развитию» Молдавии. Он добавил, что на данном этапе МВФ нацелен на успешное завершение существующей программы для Молдавии, рассчитанной до марта 2020 года, и готов к обсуждению новой двусторонней программы.

Премьер Кику, между тем, заявил в эфире телеканала N4, что в отношениях Молдовы с МВФ может наступить пауза. «Мы рассматриваем сотрудничество с внешними партнерами через призму национальных интересов Республики Молдова. Мы полны решимости вложить существенные суммы денег в социальную сферу. Если МВФ проявит гибкость, мы продолжим сотрудничество с фондом. Если же такой гибкости не будет, то не исключаю, что в нашем сотрудничестве может наступить пауза», — сказал Кику.

Напомним, социалистическое правительство Кику пришло к власти в Молдавии после свержения режима олигарха Владимира Плахотнюка и нескольких месяцев правления коалиции Партии социалистов и правого блока ACUM, утвердившей либеральное правительство Майи Санду. До сих пор социалисты и нынешний премьер Кику жестко критиковали МВФ и соглашения прежних молдавских властей с фондом.