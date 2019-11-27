Якутск, , 03:23 — REGNUM Во время рабочей встречи 26 ноября министр энергетики Александр Новак доложил президенту РФ Владимиру Путину о запасах топлива в регионах. Он отметил, что нормативный запас не обеспечен на котельных в Якутии и Иркутской области, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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«Что касается отдельных объектов — у нас есть в Иркутской области, в Якутии отдельные тепловые станции, по которым мы видим ещё, скажем так, проблемы по полному наполнению запасами топлива: угля, мазута. И здесь мы помогаем этим регионам вместе с компаниями, с тем чтобы нормативный запас обеспечивался», — сказал Александр Новак.

Как сообщало ИА REGNUM, Владимир Путин обсудил с Александром Новаком и главой Газпрома Алексеем Миллером готовность регионов к отопительному сезону. Особое внимание федеральные власти при подготовке к зиме уделили пострадавшим от паводка регионам — Иркутской области и Дальнему Востоку.