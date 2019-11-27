Якутск, , 03:14 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин провёл рабочую встречу с министром энергетики Александром Новаком и главой Газпрома Алексеем Миллером.На встрече, в том числе обсуждались вопросы готовности энергетического комплекса страны к работе в зимний период, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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«В зоне нашего особого внимания находятся, безусловно, такие территории, как Крым, Калининград, иркутская энергосистема, где был паводок, а также Дальневосточный федеральный округ. Здесь мы фактически в ручном режиме работаем с регионами, региональными штабами.

Мы не видим сейчас никаких проблем. Подготовка прошла в штатном режиме», — озвучил Александр Новак.

Как сообщало ИА REGNUM, более 5,5 млрд рублей было направлено Ростовской области на подготовку к осенне-зимнему периоду 2019−2020 годов. Для устранения возможных аварий на электросетях на Дону сформировано 423 аварийно-восстановительные бригады и 19 мобильных подразделений.