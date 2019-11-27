Анадырь, , 03:01 — REGNUM До конца 2019 года правительство Чукотки купит 15 квартир в посёлке Угольные Копи и в Анадыре для работников социальной сферы, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Минвостокразвития на эти цели выделит 140 млн рублей.

На 110 млн рублей купят квартиры в Угольных Копях, а на 30 млн — в Анадыре.

Как сообщало ИА REGNUM, в Астрахани две семьи, которые жили в аварийном жилье, получили новые квартиры после вмешательства прокуратуры.