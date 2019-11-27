Мехико, , 09:45 — REGNUM Президент Мексики Андрес Лопес Обрадор провёл встречу с председателем Всемирного банка Дэвидом Малпассом. Об этом сообщает мексиканское агентство La Jornada.

«У нас с председателем Всемирного банка произошёл обмен мнениями. Мы договорились работать вместе над проектами в области развития и обеспечения благосостояния», — написал политик на своей странице в Twitter.

Там же Лопес Обрадор заверил, что «с каждым разом, благодаря политике пресечения коррупции и построения правового государства, доверие к Мексике всё больше растёт».