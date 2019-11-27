Анкара, , 09:33 — REGNUM Компании ВМС и Öztreyler передали Министерству обороны Турецкой Республики 72 танковых транспортёра, разработанных для обеспечения большего оперативного маневрового потенциала Вооруженных сил и произведенных полностью с использованием отечественных мощностей. Государственный тендер на серийное производство машин компании выиграли в августе 2018 года.

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, грузоподъёмность прицепа транспортера составляет 125 тонн, он оснащен буксировочным краном для подъёма неисправных танков. На прицепе можно перевозить 1 танк или 2 бронированные машины. Образцы предназначены для транспортировки танков М60, Leopard, отечественного ОБТ Altay, САУ Fırtına, БМП, БТР и других типов военных и гражданских машин.

Танковые транспортёры, стратегически важные для турецкой оборонной промышленности, были произведены ВМС на заводе в Измире с использованием отечественных производственных мощностей, а прицепы — компанией Öztreyler в округе Феризли.