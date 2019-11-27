Конья, Турция, , 09:25 — REGNUM Генеральный директор турецкой авиакомпании Turkish airlines (THY) Биляль Экши на конференции под названием «Мост в культуре и туризме: Турецкие авиалинии» в Конье заявил: «Как регион, Стамбул — один из лучших транспортных узлов. В настоящий момент THY осуществляют рейсы из 126 стран в 316 городов и 319 аэропортов. В этом смысле, у нас больше рейсов в другие страны, чем у кого-либо ещё в мире».

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, Биляль Экши отметил:

«Мы доносим до стран, в которые совершаем рейсы, турецкую культуру, перевозим бизнесменов, доставляем туристов. В культурном плане мы связываем с Турцией, со Стамбулом 126 государств. Есть всемирное исследование, в ходе которого людей спрашивают: «Назовите 5 первых авиакомпаний». Мы на втором месте по известности на планете».

Генеральный директор добавил: «Они знают нашу компанию, даже если никогда с ней не летали. Это также показывает, что люди что-то знают, что-то слышали и о Турции. Опять же, мы одни из тех, кто осуществляет рейсы до наибольшего числа точек в Африке».