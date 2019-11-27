Исламабад, , 09:24 — REGNUM 26 ноября пакистанский министр морских дел Саид Али Хайдер Заиди заявил, что правительство страны поставило перед собой задачу превратить Пакистан в ведущую морскую экономическую державу.

По сообщению пакистанского телеканала Dunya News, Исламабад надеется добиться такого высоко статуса, развивая «голубую экономику», то есть, делая акцент на использовании морских ресурсов и транспортных возможностей мирового океана.

По мнению Заиди, Пакистан может «добавить еще одно измерение в мировую морскую торговлю», связав Центральную, Южную Азию и Ближний Восток.

Пакистанский министр представил членам Международной морской организации (ИМО) проект новой морской транспортной политики, пообещав, что она придаст новый импульс для развития страны.