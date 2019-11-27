Исламабад, , 09:25 — REGNUM 26 ноября министр экономики Пакистана Хаммад Азхар заявил, что за один год страна улучшит свое положение в рейтинге «Легкость ведения бизнеса» Всемирного банка.

По сообщению пакистанского телеканала Dunya News, Хаммад Азхар напомнил участникам Инновационного финансового форума в Исламабаде, что в 2019 году Пакистан поднялся на 28 строчек в рейтинге Всемирного банка. Министр пообещал, что, благодаря реформам налогообложения, введенным в нынешнем бюджете, показатели удобства введения предпринимательской деятельности в стране улучшатся.

По словам Хаммада Азхара, особый акцент будет сделан на малых и средних предприятиях, которые обеспечивают экономическую стабильность страны. Министр подчеркнул, что на них приходится 30% ВВП Пакистана. Кроме того, такие компании составляют не менее 90% всех предприятий страны.