Казань, , 23:31 — REGNUM В Татарии на возмещение налоговых вычетов в 2019 году потратят 9 млрд рублей, что на 25% превышает уровень предыдущего года. Об этом заявил глава УФНС республики Марат Сафиуллин, сообщили ИА REGNUM в правительстве региона.

Общий объем начисленных налоговых платежей в этом году составил 7,39 млрд рублей. Основную часть составляет транспортный налог — 4,2 млрд рублей, налог на имущество — 2 млрд рублей, земельный налог — 1,1 млрд рублей. До настоящего момента в консолидированный бюджет поступила половина начисленных средств — более 3,7 млрд рублей.

Также он отметил, что в прошлом году сумма начисленных налогов составила 6,9 млрд рублей или на 400 тыс. рублей меньше.

Главный налоговик республики напомнил, что все имущественные налоги необходимо заплатить до 2 декабря.

Как сообщало ИА REGNUM, в Госдуме тем временем обсуждают новые налоговые льготы. Так, 21 ноября законопроект, направленный на освобождение инвалидов от уплаты транспортного налога на единственный легковой автомобиль, внесли в Госдуму депутаты «Справедливой России» во главе с Сергеем Мироновым. Освобождаемый от налогообложения автомобиль должен отвечать ряду требований. Прежде всего, это должно быть единственное транспортное средство, мощность двигателя ТС должна составлять менее 100 лошадиных сил (до 73,55 кВт).