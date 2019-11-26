Париж, , 23:20 — REGNUM Французская транснациональная компания LVMH приобрела известнейшую американскую ювелирную марку Tiffany & Co. Об этом сообщают Ведомости.

LVMH является крупнейшим бизнес-проектом в сфере моды и предметов роскоши. Компании принадлежит свыше 75 марок, среди которых есть такие именитые как Christian Dior, Louis Vuitton, Givenchy, Guerlain, Marc Jacobs, Céline, Kenzo.

Ювелирная марка Tiffany — это легендарный американский бренд, история которого насчитывает уже 182 года, а его продажи растут с каждым годом. Поэтому в результате длительных переговоров Tiffany была выкуплена за 16,2 миллиарда долларов за всю компанию.