Пекин, , 23:16 — REGNUM В Пекине прошло шестое заседание Российско-китайской комиссии по инвестиционному сотрудничеству, на котором председательствовали первый вице-премьер правительства РФ Антон Силуанов и член Постоянного комитета Политбюро ЦК КПК, вице-премьер госсовета КНР Хань Чжэн, сообщает 26 ноября Синьхуа.

По итогам переговоров обе стороны заявили о готовности укреплять двустороннее взаимодействие, повышая эффективность состыковки стратегий развития и расширяя пространства интеграции проектов ЕАЭС и «Пояса и пути».

От Комиссии по инвестиционному сотрудничеству, уверены Антон Силуанов и Хань Чжэн, зависит выполнение договорённостей лидеров двух стран — президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина.

Хань Чжэн предложил совместно найти стимулы поощрения предприятий двух стран к сотрудничеству в сфере научно-технических инноваций, цифровой экономики, сельского хозяйства и финансовых услуг. Важным направлением взаимодействия он считает формирование прозрачной и удобной деловой среды и защиту законных прав и интересов инвесторов.

Силуанов, подчеркнув неуклонный рост взаимного товарооборота России и Китая, а также значительный прогресс в ряде крупных инвестиционных проектов в инфраструктурном строительстве, энергетике, медицине и фармацевтике, других сферах, высказался за дальнейшее продвижение сотрудничества в форме конкретных инвестиционных проектов.

По итогам заседания комиссии Антон Силуанов и Хань Чжэн подписали совместный протокол.