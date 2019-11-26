Нижний Новгород, , 22:22 — REGNUM Самый скандально известный нижегородский МУП «Единый центр муниципального заказа» (ЕЦМЗ), который поставляет продукты питания в более чем 140 учебных учреждений, в суде снизил штраф за нарушения условий хранения продовольствия в три раза.

Проверка на предприятии проводилась специалистами регионального управления Россельхознадзора и прокуратуры Нижнего Новгорода. Было установлено, что мясные и рыбные продукты хранятся без маркировки и указания сроков годности, обнаружены молочные продукты с истекшим сроком годности. Также при изъятии проб мясной продукции были выявлены бактерии группы кишечной палочки.

Штраф для предприятия был выписан в размере 1,2 млн рублей, однако арбитражный суд Нижегородской области частично удовлетворил требования ЕЦМЗ и снизил сумму штрафа до 400 тыс. рублей — то есть в три раза.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2018 года ЕЦМЗ по итогам конкурса стало единым организатором питания в 143 школах Нижнего Новгорода. При этом к работе компании неоднократно возникали вопросы. В марте 2019 года УФАС по Нижегородской области возбудило расследование в связи с тем, что поставщик питания для школ и детсадов столицы региона выбирался, минуя конкурентный способ борьбы. Фигурантами дела стали муниципальное предприятие «Единый центр муниципального заказа» и восемь поставщиков.

В октябре 2019 года у школьников одной из школ, где муниципальное предприятие отвечает за питание, был зафиксирован массовый случай дизентерии. Позднее выяснилось, что у надзорных органов к этой организации и до этого имелись многочисленные претензии по санитарии. Предыдущий директор муниципального предприятия — Владимир Жмакин, пришедший на этот пост в сентябре 2018 года, отработал лишь год, также не избежав претензий. После его увольнения МУП возглавила бывший директор образовательного департамента города Ирина Тарасова.

26 ноября стало известно, что против ЕЦМЗ возбуждено еще одно дело по признакам заключения антиконкурентных соглашений с девятью компаниями.