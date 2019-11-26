Киев, , 22:16 — REGNUM В нефтетранспортную систему Украины впервые в истории начали закачивать нефть сорта El Sharara (ливийскую нефть), сообщил сегодня, 26 ноября, оператор системы, компания «Укртранснафта».

Отмечается, что 9 ноября в порт Одессы танкером из ливийской гавани Эз-Завия доставили 81,2 тыс. тонн нефти этого сорта. Потом «Укртранснафта» проверила «качественные показатели», после чего было принято решение о дальнейшем приеме нефти, передает корреспондент ИА REGNUM.

Теперь ливийская нефть будет транспортироваться на мощности Кременчугского НПЗ (Полтавская область Украины) трубопроводным транспортом по маршруту Одесса — Кременчуг.

Напомним, что в октябре был подписан документ о том, что гарантированные объемы транспортировки нефти на Кременчугский нефтеперерабатывающий завод на протяжении трех лет, начиная с 1 октября 2019 года, составят не менее 1,2 млн тонн в год.

В сентябре этого года комиссия по энергетике приняла проект постановления о трехэтапном повышении тарифов на транспортировку нефти по трубопроводам АО «Укртранснафта» в течение трех лет.