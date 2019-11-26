Стокгольм, , 21:56 — REGNUM Деятельность Всемирной торговой организации (ВТО) все еще заблокирована. Заседание Апелляционной комиссии, которое состоится 11 декабря, рискует оказаться провальным. Опасения по поводу будущего ВТО основываются на нежелании США начать процесс подбора кандидатов на пустующие посты в Апелляционной комиссии, высшем арбитражном органе ВТО. Министр внешней торговли Швеции Анна Халлберг заявила, что дальнейшая блокировка деятельности ВТО ухудшит экономическое состояние Швеции. Об этом 26 ноября сообщила шведская газета Dagens Nyheter.

«Это серьезная ситуация для мировой торговли, и, прежде всего, для небольших стран, таких как Швеция, которая сильно пострадает, если ВТО не будет работать», — заявила Анна Халлберг.

В последние дни министр внешней торговли Швеции встретилась в Женеве с некоторыми из ключевых игроков, которые спровоцировали конфликт. В частности, она провела встречи с генеральным директором ВТО и послами в ВТО Китая, США и ЕС.

11 декабря в Апелляционной комиссии останется всего лишь один из семи судей, который фактически будет заседать в Комиссии. В настоящее время свои обязанности исполняют три человека из судебной коллегии, что достаточно для принятия решения, но срок полномочий двух из них скоро истекает. В это время Соединенные Штаты Америки по-прежнему продолжают блокировать выбор новых судей, за что получают множество критических замечаний в свой адрес.