Стокгольм, , 22:00 — REGNUM Холдинг Ingka Group, который управляет большей частью в мире универмагов бренда Ikea, сообщил о получении прибыли в 2,7 миллиарда долларов в 2019 году. Интернет-продажи компании удвоились по сравнению с прошлым годом. Об этом 26 ноября сообщила шведская газета Dagens Nyheter.

Холдинг Ingka Group управляет около 90% универмагов Ikea. За финансовый 2019 год, закончившийся в августе, компания сообщила о получении прибыли до налогообложения в размере 2,5 миллиарда евро, что соответствует 26 миллиардам шведских крон. В прошлом, 2018 году прибыль холдинга до вычета налогов составила 2,1 миллиарда евро.

«Я горжусь этим годом. Мы хорошо работаем в изменяющихся условиях, и для нас важны оба этих факта. Мы наблюдаем рост во всех сферах нашей коммерческой деятельности — как в интернете, так и в наших традиционных универмагах», — заявил финансовый директор и заместитель генерального директора Ювенсио Маэзту.

По его словам, в то время как розничная торговля в значительной степени испытывает трудности, прошедший год демонстрирует силу концепции Ikea, которая заключается в сохранении традиционной розничной торговли в магазинах, а также развитии онлайн-продаж.

Интернет-продажи увеличились вдвое по сравнению с прошлым годом и теперь составляют 10% от общего объема продаж. В течение года универмаги Ikea привлекли 839 миллионов покупателей.