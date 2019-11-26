Москва, , 21:22 — REGNUM Должность руководителя «Объединенной судостроительной корпорации» (ОСК), которую сейчас занимает Алексей Рахманов, будет переименована и возглавляющий корпорацию президент превратится в генерального директора, сообщает 26 ноября Интерфакс-АВН.

По информации агентства, об этом сообщил сам Алексей Рахманов в ходе расширенного заседания «Роль ОСК в развитии отрасли».

По его словам, это является частью перестройки структуры управления корпорацией.

«Но организационные изменения нужно продолжить. Вчерне согласована с советом директоров новая организационная структура… На очереди изменения устава. Я, как и руководители предприятий группы ОСК, буду именоваться генеральным директором», — сказал Алексей Рахманов.

Как сообщало ИА REGNUM, АО «Объединенная судостроительная корпорация» на 100% находится в государственной собственности и объединяет порядка 40 конструкторских бюро, научных центров, кораблестроительных и судоремонтных предприятий.

Напомним, ранее были переименованы должности руководителей госкомпаний «АЛРОСА» и РЖД.

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