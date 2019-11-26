Белград, , 22:03 — REGNUM Министр строительства, транспорта и инфраструктуры Сербии Зорана Михайлович обсудила с послом КНР в Сербии Чэнь Бо сотрудничество двух стран в реализации совместных инфраструктурных проектов, пишет сербское новостное агентство RTS 26 ноября.

Зорана Михайлович и посол Чэнь Бо обсудили ход работ на участке скоростной железной дороги Белград-центр — Стара Пазова, где работы выполняются китайскими компаниями, и подготовку к началу работ на третьем участке, от Нови-Сада до Суботицы, которые должны начаться в первом квартале 2020 года.

«Благодаря совместной работе и тесному сотрудничеству мы смогли форсировать многие проекты, и важно, чтобы мы продолжали так же плодотворно сотрудничать при реализации новых проектов», — заявила Зорана Михайлович.

На встрече также были рассмотрены запланированные проекты по строительству коридора через Фрушку гору, а именно скоростных железных дорог Нови Сад — Рума и Иверак — Лайковац, которые свяжут Валево с автодорогой «Милош Великий», сообщило министерство строительства, транспорта и инфраструктуры Сербии.