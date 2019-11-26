Москва, , 20:44 — REGNUM Законопроект о закреплении правил проведения распродаж в законодательстве РФ внёс в Госдуму член комитета Госдумы по аграрным вопросам Олег Лебедев, передаёт корреспондент ИА REGNUM 26 ноября.

Так, отмечает автор инициативы, сегодня информация о проведении акций и предоставлении скидок на товары становится одним из наиболее распространенных способов стимулирования продажи товаров, но закон не устанавливает правила проведения таких распродаж. Поэтому недобросовестные игроки нередко злоупотребляют отсутствием закона, вводят покупателей в заблуждение и увеличивают продажи, чтобы получить дополнительную выручку.

Так, действующие сегодня ограничения касаются, в основном, правил рекламы.

«Вопросы же введения потребителей в заблуждение путем манипулирования информацией о скидках на товар непосредственно в торговом объекте на уровне ценника законодательно не урегулированы», — отмечает автор инициативы.

В связи с этим законопроект устанавливает обязанность продавца доводить до потребителей «в наглядной и доступной форме» наименование товара и его количество, доступного для распродажи. Это необходимо для исключения ажиотажного спроса, а также на ограничение распространения информации о скидках на отсутствующий в продаже товар.

Законопроект также обязывает продавца указывать точные сроки и причину проведения распродажи. Это исключит введение потребителя в заблуждение при проведении краткосрочных распродаж. Кроме того, продавцам также будет необходимо указывать исходную цену на товар. При этом такая цена не может превышать среднюю стоимость товара за шесть месяцев до начала распродажи. Такая цена будет рассчитана по методике, которую установит уполномоченный федеральным органом исполнительной власти.

Помимо этого продавец также будет обязан указать размер предоставляемой скидки, условия ее предоставления и итоговую цену на товар.

Такие нововведения позитивно отразятся на развитии конкуренции, а также на финансовом благополучии граждан РФ, так как они смогут принимать взвешенные и информированные решения, основанные на достоверных данных, считает автор инициативы.